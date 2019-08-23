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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.

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