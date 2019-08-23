\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 ter\u00f6ristten birinin, 300 bin TL \u00f6d\u00fclle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adl\u0131 Abdurrahman Siler oldu\u011fu belirlendi.\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde demir \u00e7ubukla bay\u0131ltana kadar d\u00f6vd\u00fcHDP\u2019li belediye askerden sonra i\u015fe almad\u0131, hayat\u0131 karard\u0131Antalya\u2019da 40 metrelik falezlerden \u00f6l\u00fcm\u00fcne atlay\u0131\u015flar
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