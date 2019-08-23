\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, ''Tunceli-Nazimiye il\u00e7e k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda 3 ter\u00f6rist, silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir.''S\u0131la hasreti \u00e7eken kangal y\u00fcrek da\u011flad\u0131! Belediye harekete ge\u00e7tiResul Dindar\u2019dan ilk klip\u015eehit \u00d6zel Harekat polisi son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum