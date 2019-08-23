\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, ''Tunceli-Nazimiye il\u00e7e k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda 3 ter\u00f6rist, silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir.''PARTNERModa olan yap\u0131l\u0131yor ama... Y\u00fcz tipinize g\u00f6re se\u00e7meniz gerekiyormu\u015f!Bodrum\u2019da siyaha b\u00fcr\u00fcnen ormanlar havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiResul Dindar\u2019dan ilk klip
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