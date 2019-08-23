AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik: G\u00fcvenli b\u00f6lge bar\u0131\u015f koridoru olacak, g\u00f6\u00e7 ak\u0131m\u0131n\u0131n durdurulmas\u0131 i\u00e7in g\u00f6rev icra edecek.PARTNERModa olan yap\u0131l\u0131yor ama... Y\u00fcz tipinize g\u00f6re se\u00e7meniz gerekiyormu\u015f!Veteriner Hekim Deniz Eteke; \u201cErkek \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n memeleri \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131\u201dAnne ve babas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131mak i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131 motosikleti \u00e7al\u0131nd\u0131
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