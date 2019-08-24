Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı.
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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı.
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