Kayseri'nin Hac\u0131lar il\u00e7esinde, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn kontrol\u00fcnden \u00e7\u0131kan su tankeri, m\u00fcstakil eve \u00e7arpt\u0131. Kazada, evin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc y\u0131k\u0131l\u0131rken, kazada \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 4' e y\u00fckseldi\u011fi bildirildi'Sevgilime neden bakt\u0131n' deyip kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131G\u00dcNCELLEME - Kayseri'de kanal a\u00e7ma arac\u0131 evin \u00fczerine devrildiEmirda\u011f'da gurbet\u00e7iler ekonomiye katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor
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