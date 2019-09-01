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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı. Kazada, evin bir bölümü yıkılırken, kazada ölenlerin sayısının 4' e yükseldiği bildirildi

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