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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi.

(Güvenli Bölge) büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz.

Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız.

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