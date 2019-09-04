\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Bakanl\u0131k S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130smail \u00c7atakl\u0131, a\u011fustos ay\u0131nda yap\u0131lan i\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131nda, 10'u s\u00f6zde \u00fcst d\u00fczey 117 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNER Bahar alerjileriyle ba\u015fa \u00e7\u0131kam\u0131yor musunuz? Size bir \u00f6nerimiz varKonya'daki Boncuklu H\u00f6y\u00fck'te ya\u015fayanlar, Avrupa'ya g\u00f6\u00e7 etmi\u015fKars'ta \u00f6\u011fretmenlerden bayrakl\u0131 y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f
Okuyucu Yorumları 0 yorum