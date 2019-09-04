MSB: Uzun Menzilli B\u00f6lge Hava ve F\u00fcze Savunma Sistemi Projesi kapsam\u0131nda; Rusya\u2019n\u0131n Gatchina \u015fehrinde S-400 E\u011fitimi, Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 mensubu personelin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile ba\u015flad\u0131.PARTNER Bahar alerjileriyle ba\u015fa \u00e7\u0131kam\u0131yor musunuz? Size bir \u00f6nerimiz varBu k\u0131\u015f k\u0131yafetlerde \u2018romantizm\u2019 \u00f6n plandaBodrum'da caretta carettalar\u0131n yumurtadan \u00e7\u0131k\u0131\u015f anlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum