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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu yolculuk bizi farklı yere götürebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu yolculuk bizi farklı yere götürebilir. Farklı yer nedir Böyle oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız.

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