Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: Bu yolculuk bizi farkl\u0131 yere g\u00f6t\u00fcrebilir. Farkl\u0131 yer nedir B\u00f6yle oldu oldu olmad\u0131 biz de kap\u0131lar\u0131 a\u00e7mak zorunda kal\u0131r\u0131z.PARTNER Kad\u0131nlardan ilgin\u00e7 iddia: \u00dcsts\u00fcz g\u00fcne\u015flenmek...Domates ve so\u011fan fiyatlar\u0131nda sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f(\u00d6zel) Kanlar i\u00e7inde i\u015fyerine s\u0131\u011f\u0131nan kad\u0131n\u0131 b\u00f6yle kurtard\u0131lar
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