Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, g\u00fcvenli b\u00f6lgeye ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ''M\u00fc\u015fterek kara devriyesinin de 8 Eyl\u00fcl\u2019de ba\u015flamas\u0131n\u0131 planlad\u0131k. Buraya ili\u015fkin bir genel mutabakat var'' dedi.\u0130stanbul'un g\u00f6be\u011finde g\u00f6rme engelli k\u0131z deh\u015feti ya\u015fad\u0131! Kanlar i\u00e7erisinde yerde kald\u0131Bakan Akar'dan kritik a\u00e7\u0131klama!Oltaya bal\u0131k yerine mart\u0131 yakaland\u0131
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