Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: Bu i\u015f \u00f6yle \u00fc\u00e7 be\u015f helikopter u\u00e7u\u015fu ile 5,10 ara\u00e7 devriyesiyle g\u00f6stermelik birka\u00e7 y\u00fcz askerin b\u00f6lgede bulunmas\u0131 ile olacak i\u015f de\u011fildir.PARTNERTayt se\u00e7erken dikkat edilmesi gerekenlerOkullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na 1 hafta kala kapat\u0131ld\u0131, \u00f6\u011frenciler a\u00e7\u0131kta kald\u0131HDP\u2019lilerin \u00e7ocu\u011fu ka\u00e7\u0131r\u0131lan aileler i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya tepki
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