Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5,10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değildir.



PARTNER Tayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler