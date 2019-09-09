DHA: Ergenekon Davas\u0131 eski mahkeme ba\u015fkanlar\u0131ndan Hasan H\u00fcseyin \u00d6zese, FET\u00d6 \u00fcyeli\u011fi su\u00e7undan yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada, 'Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011fi' su\u00e7undan 10 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.PARTNERSadece 5 dakikan\u0131z\u0131 alacak g\u00fczellik t\u00fcyolar\u0131Ayd\u0131n\u2019da jeotermal polemi\u011fi ile ilgili ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131 yay\u0131nland\u0131\u0130stiklal Caddesi'ndeki deh\u015fetin zanl\u0131lar\u0131 tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi (1)
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