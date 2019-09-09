D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede Suriye, \u0130dlib, Astana ve Anayasa Komitesi konular\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc.PARTNERU\u00e7ak tuvaletinde rezalet! \u00dcnl\u00fc sporcu b\u00f6yle yakalad\u0131\u0130zmir'de 3'\u00fcnc\u00fc Fashion Prime Fuar\u0131 (2)Newyork\u2019ta be\u011feni toplayan Ahmet dokumas\u0131 T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6n\u00fcyor
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