CHP Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu (Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'n\u0131n daveti) : Daveti g\u00fczel. Belediyelerin sorunlar\u0131ndan bilgi almak istemesi g\u00fczel. Elbette Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z da kat\u0131lacak.PARTNERLondra'ya yerle\u015fti! Art\u0131k bamba\u015fka bir hayat\u0131 varFatma Bet\u00fcl Sayan Kaya'dan \u0130BB'de i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan g\u00fcvenlik\u00e7iye ziyaretErkek karde\u015flerden hem\u015fireye, poliklinikte yumruklu sald\u0131r\u0131
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