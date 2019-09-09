CHP Genel Ba\u015fkan Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu (Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'n\u0131n daveti) : Daveti g\u00fczel. Belediyelerin sorunlar\u0131ndan bilgi almak istemesi g\u00fczel. Elbette Ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z da kat\u0131lacak.PARTNERSadece 5 dakikan\u0131z\u0131 alacak g\u00fczellik t\u00fcyolar\u0131Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya'dan \u0130BB'de i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan g\u00fcvenlik\u00e7iye ziyaretErkek karde\u015flerden hem\u015fireye, poliklinikte yumruklu sald\u0131r\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum