Bitlis'in Hizan il\u00e7esinde k\u00f6y minib\u00fcs\u00fcn\u00fcn \u015farampole yuvarlanmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada 8 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 5 ki\u015fi yaraland\u0131. B\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.Okula d\u00f6n\u00fc\u015f ba\u015flad\u0131! Peki \u00e7ocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?(\u00d6zel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile deste\u011fiyle hayata tutunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorRus sava\u015f gemisi \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131\u2019ndan ge\u00e7ti
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