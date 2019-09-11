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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada  8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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