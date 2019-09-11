Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Merkel ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, g\u00f6\u00e7 konusunun yan\u0131 s\u0131ra Suriye ve Libya'daki geli\u015fmelerin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.PARTNER B\u0131rakmay\u0131 mutlaka deneyin! Bak\u0131n v\u00fccudunuz nas\u0131l de\u011fi\u015fecekG\u00dcNCELLEME - Kocaeli'de FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131Gala G\u00f6l\u00fc'ne y\u00fczer iskele
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