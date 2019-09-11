DHA: MSB: Hakk\u00e2ri \u00c7ukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaral\u0131 olmak \u00fczere 2 PKK\u2019l\u0131 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. B\u00f6lgede operasyonlara devam edilmektedir.KKTC polisi, okuldaki T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 indiren Rum\u2019u ar\u0131yorABD\u2019li komutanlar Ak\u00e7akale\u2019deyken s\u0131n\u0131rda ter\u00f6ristler g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u0130\u015f adam\u0131 Cafer Sad\u0131k Bababal\u0131m topra\u011fa verildi
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