Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Suriye Koordinasyon Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. Toplant\u0131da Suriye'nin kuzeyinde olu\u015fturulmas\u0131 planlanan g\u00fcvenli b\u00f6lgeye ili\u015fkin haz\u0131rl\u0131klar ele al\u0131nd\u0131.PARTNER Gamze \u00d6z\u00e7elik'in karde\u015fini g\u00f6ren hayret ediyor!Huzurevi sakini, organlar\u0131yla 3 ki\u015fiye can oldu\u00dczerine \u0131s\u0131t\u0131c\u0131daki kaynar suyun d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Yunus Emre, yaraland\u0131
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