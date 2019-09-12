Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Suriye Koordinasyon Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. Toplant\u0131da Suriye'nin kuzeyinde olu\u015fturulmas\u0131 planlanan g\u00fcvenli b\u00f6lgeye ili\u015fkin haz\u0131rl\u0131klar ele al\u0131nd\u0131. \u015eezlongta sabahlad\u0131lar! Turistlere b\u00fcy\u00fck \u015fokAilesiyle parkta ya\u015farken medikal ayakkab\u0131s\u0131 \u00e7al\u0131nan bebe\u011fe yard\u0131m eliHuzurevi sakini, organlar\u0131yla 3 ki\u015fiye can oldu
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