DHA: Diyarbak\u0131r Valili\u011fi: (Kulp il\u00e7esindeki patlama sonucu \u015farampole yuvarlanan minib\u00fcs) 4 k\u00f6yl\u00fc vatanda\u015f\u0131m\u0131z \u015fehit olmu\u015f, 7 k\u00f6yl\u00fc vatanda\u015f\u0131m\u0131z da a\u011f\u0131r yaralanm\u0131\u015ft\u0131r.Okul harcamalar\u0131 belinizi b\u00fckmesin! 100 ParaPuan hediyeDe\u011fi\u015fen avlanma derinli\u011fi yasa\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131Ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan yola d\u00f6\u015fenen patlay\u0131c\u0131 infilak etti: 4 \u015fehit, 13 yaral\u0131
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