DHA: Diyarbak\u0131r'\u0131n Kulp il\u00e7esindeki ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131yla ilgili HDP'li Kulp Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Fatih Ta\u015f'\u0131n da aralar\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 5 ki\u015fi tutukland\u0131.'\u015eifal\u0131' diye i\u00e7iliyordu! As\u0131lan yaz\u0131y\u0131 g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131larDiyarbak\u0131r'daki ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan son dakika geli\u015fmesiSel\u00e7uk Bayraktar TEKNOFEST \u00f6ncesi bas\u0131n temsilcileri ile bulu\u015ftu
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