Diyarbak\u0131r Valili\u011fi: 7 \u015fehidin oldu\u011fu sald\u0131r\u0131da tutuklanan Kulp Belediye Ba\u015fkan\u0131 g\u00f6revinden uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Kulp Belediye Ba\u015fkan\u0131' n\u0131n yerine Kaymakam g\u00f6revlendirildi.. S\u00fcmela Manast\u0131r\u0131'yla ilgili tarihi s\u0131r! Bilinmeyen rahibe ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Kulp Belediyesi'ne kayyum atand\u0131Operasyon ba\u015flad\u0131! \u00c7ok say\u0131da ki\u015fi hakk\u0131nda yakalama karar\u0131
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