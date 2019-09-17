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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 08:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği: 7 şehidin olduğu saldırıda tutuklanan Kulp Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır Valiliği: 7 şehidin olduğu saldırıda tutuklanan Kulp Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Kulp Belediye Başkanı' nın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet görevlendirildi..

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Kulp Belediyesi'ne kayyum atandıKulp Belediyesi'ne kayyum atandı
Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararıOperasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı
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