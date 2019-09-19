MSB: Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi. Yok art\u0131k! Bir anda kontrolden \u00e7\u0131kt\u0131 ve...Yang\u0131n G\u00fcvenli\u011fi Uzman\u0131 Kozac\u0131, Tuzla'daki yang\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi'Biber kimin' tart\u0131\u015fmas\u0131nda iki \u015fehrin halk\u0131 konu\u015ftu
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