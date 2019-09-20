MSB: Pen\u00e7e-3 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Haftanin b\u00f6lgesinde icra edilen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 5 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi.PARTNERT\u00fcm gece ac\u0131 \u00e7ekti, nedenini foto\u011frafa bak\u0131nca anlad\u0131Irak kuzeyinde 5 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildiS\u0131n\u0131r \u00f6tesinden at\u0131lan roketle \u015fehit olanlar\u0131n yak\u0131nlar\u0131ndan Diyarbak\u0131rl\u0131 ailelere destek
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