\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: 'Aranan \u015eah\u0131slar Operasyonu'nda 29 bin 569 personel g\u00f6rev ald\u0131, 7 bin 495 ayr\u0131 adreste arama ger\u00e7ekle\u015ftirildi, 2 bin 806 ki\u015fi yakaland\u0131.Esenyurt'ta hareketli anlar! B\u00f6yle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131larOkul bah\u00e7esi \u00fcretim alan\u0131na \u00e7evrildi, kazanan kad\u0131nlar olduK\u0131\u015f\u0131n vazge\u00e7ilmez tatl\u0131s\u0131: \u00c7am kozala\u011f\u0131 re\u00e7eli
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