\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: K\u0131ran-2 Operasyonu kapsam\u0131nda, Mardin Nusaybin k\u0131rsal\u0131nda, I\u0307l Jandarma Komutanl\u0131g\u0306\u0131nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya ait 3 ayr\u0131 s\u0131\u011f\u0131nak ele ge\u00e7irildi.Esenyurt'ta hareketli anlar! B\u00f6yle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131larEldiven tak\u0131p Kalei\u00e7i'ni temizlediler60 ya\u015f\u0131ndaki baterist, rekor denemesi i\u00e7in \u00e7al\u0131yor (2)
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