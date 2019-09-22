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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.   

MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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