MSB: Ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e-3 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Haftanin b\u00f6lgesinde icra edilen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 7 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi.Yolcu otob\u00fcs\u00fc kaza yapt\u0131! \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 varT\u00fcrkiye'nin Hawking'i art\u0131k \u00fcniversiteli olduToplad\u0131klar\u0131 oyuncaklarla \u00e7ocuklar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fcler
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