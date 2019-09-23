MSB: Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi. Katliam gibi kaza! Ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc(\u00d6zel) \u00d6len e\u015finin kuklas\u0131n\u0131 yaparak, birlikte gelin arabas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc kestiZeytinburnu D-100'de makas atan alkoll\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fc deh\u015feti\u00a0
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