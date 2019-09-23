MSB: Do\u011fal Kararl\u0131l\u0131k Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za ait iki F-16 ile bug\u00fcn 10.00-12.00 saatleri aras\u0131nda Suriye hava sahas\u0131nda u\u00e7u\u015f icra edildi.Bitcoin'ciler kazanc\u0131n\u0131 katlayacakG\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de iklimi \u015fa\u015f\u0131ran vi\u015fne a\u011fac\u0131 sonbaharda \u00e7i\u00e7ek a\u00e7t\u0131Emre Kaya\u2019dan kanser hastas\u0131 \u0130rem\u2019e anlaml\u0131 ziyaret
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