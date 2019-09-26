DHA: \u0130stanbul Valili\u011fi: Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullar\u0131m\u0131zda tedbiren bug\u00fcn e\u011fitimin ge\u00e7ici olarak tatil edilmesine karar verilmi\u015ftir.PARTNERInstagram payla\u015f\u0131mlar\u0131 sayesinde 18 ya\u015f\u0131nda zengin oldu!K\u0131z\u0131lay Ba\u015fkan\u0131 K\u0131n\u0131k: Evlerinde \u00e7atlak olu\u015fan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z binalar\u0131n\u0131 terk etsinSilivri a\u00e7\u0131klar\u0131nda meydana gelen deprem \u00c7orlu\u2019da da hissedildi
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