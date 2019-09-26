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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

  DHA: İstanbul Valiliği: Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir.

DHA: İstanbul Valiliği: Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir.

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