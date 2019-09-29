\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Siirt Baykan k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 J\u00d6H timlerince ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 3\u2019e y\u00fckseldi.Depremin ard\u0131ndan tedirgin eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!YTB Ba\u015fkan\u0131 Eren: "Balkanlar\u2019dan M\u00fcsl\u00fcman T\u00fcrk kimli\u011fini silmek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir"Cumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Top\u00e7u "Kalecik Karas\u0131" ba\u011f bozumuna kat\u0131ld\u0131
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