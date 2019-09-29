HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi. 

İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi.

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
YTB Başkanı Eren: "Balkanlar’dan Müslüman Türk kimliğini silmek mümkün değildir"YTB Başkanı Eren: "Balkanlar’dan Müslüman Türk kimliğini silmek mümkün değildir"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu "Kalecik Karası" bağ bozumuna katıldıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu "Kalecik Karası" bağ bozumuna katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'toplantı' açıklaması

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

HDP il eş başkanları gözaltına alındı

Sınır hattında YPG'li teröristlerin hareketliği böyle görüntülendi

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Teröristlerin ifadesi ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.