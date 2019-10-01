Ankara'da \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn yol kenar\u0131ndaki dura\u011fa \u00e7arpmas\u0131 sonucu meydana gelen 4 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 10 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 kaza ile ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc Baki Ayaz tutukland\u0131. Turistlere uyar\u0131: Oraya sak\u0131n girmeyin4 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olmu\u015ftu!Ba\u015fkent\u2019in yollar\u0131 \u00e7izgilerle daha g\u00fcvenli
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