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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:53 | Son Güncelleme

Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarındaki durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz tutuklandı. 

Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarındaki durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz tutuklandı.

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