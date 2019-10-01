Ankara'da \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn yol kenar\u0131ndaki dura\u011fa \u00e7arpmas\u0131 sonucu meydana gelen 4 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 10 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 kaza ile ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc Baki Ayaz tutukland\u0131. Yeni d\u00f6nem resmen ba\u015fl\u0131yor! Art\u0131k her u\u00e7akta olacak4 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olmu\u015ftu!Ba\u015fkent\u2019in yollar\u0131 \u00e7izgilerle daha g\u00fcvenli
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