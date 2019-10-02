MSB:Pen\u00e7e-3 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Haftanin b\u00f6lgesinde icra edilen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 2 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi.Ak\u0131n ak\u0131n gidiyorlar! S\u0131rf foto\u011fraf \u00e7ekebilmek i\u00e7in...Ankara'da ter\u00f6r gazisine \u00e7irkin sald\u0131r\u0131T\u00fcrk k\u00fclt\u00fcr\u00fc i\u015fbirli\u011fi protokol\u00fcyle d\u00fcnyaya tan\u0131t\u0131lacak
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