MSB: Dün TSK ve MİT'ın koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerine ait uçakların ve IHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.



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