DHA: MSB: Irak kuzeyinde Gara b\u00f6lgesinde Hava Kuvvetleri unsurlar\u0131 ve \u0130HA\u2019lar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131 ile d\u00fczenlenen operasyonda b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi.Mucize Doktor'da Ali'den b\u00fcy\u00fck s\u00fcrpriz!S\u0131n\u0131r\u0131 ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan 2 kad\u0131n ter\u00f6rist yakaland\u0131Hakkari'den ac\u0131 haber: 1 askerimiz \u015fehit oldu
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