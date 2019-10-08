\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Hakkari k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda, 4 ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirildi.PARTNER\u0130ki otomobilin g\u00fcc\u00fcne kar\u015f\u0131 koydu...K\u0131r\u0131kkale'de 17 okul m\u00fcd\u00fcr\u00fcne 'toplant\u0131ya kat\u0131lmama' soru\u015fturmas\u0131Frig Vadisi\u2019nin ortas\u0131nda g\u00f6n\u00fcll\u00fc kuaf\u00f6rler i\u015f ba\u015f\u0131nda
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