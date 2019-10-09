D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: BM G\u00fcvenlik Konseyi \u00fcyeleri Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131yla ilgili olarak bilgilendirilmek amac\u0131yla Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za \u00e7a\u011fr\u0131lmaktad\u0131r.Sosyal medya yalanlar\u0131 bu payla\u015f\u0131mlarla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Aksaray Belediyesi, "Herkes Okusun" diye kitap fuar\u0131 a\u00e7t\u0131Edirne\u2019de ula\u015f\u0131m zamm\u0131na \u2018imzal\u0131\u2019 protesto
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