Talebyat ve Resulayn'da 25 kilometre kadar i\u00e7eri girildi. Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn m\u00fchimmat\u0131 imha edildi.Her an\u0131n\u0131 kaydetti! 19 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011fba'n\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ekipleri harekete ge\u00e7irdiT\u00fcrk E\u011fitim Sen Genel Ba\u015fkan\u0131 Geylan: "82 milyonun y\u00fcre\u011fi kahraman Mehmet\u00e7i\u011fimiz i\u00e7in \u00e7arpmaktad\u0131r"Ceylanp\u0131nar'a havan mermisi at\u0131ld\u0131!
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