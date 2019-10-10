DHA - MSB: T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda hava kuvvetleri unsurlar\u0131 ve ate\u015f destek vas\u0131talar\u0131 ile \u015fu ana kadar ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne ait toplam 181 hedefi ate\u015f alt\u0131na ald\u0131.PARTNERU\u00e7akta b\u00fcy\u00fck rezalet! Bir anda \u00f6n\u00fcndeki ekranda belirdiGara Tren ve elektrikli otofaytonlar d\u00fcnyan\u0131n 22 \u00fclkesinin sokaklar\u0131nda geziyorHarekat\u0131 bizzat y\u00f6netiyor! T\u00fcm komutanlar orada!
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