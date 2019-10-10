Mardin Valili\u011fi: Suriye'nin Kam\u0131\u015fl\u0131 kentinden Nusaybin il\u00e7emize ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan yap\u0131lan sald\u0131r\u0131lar sonucu 2 vatanda\u015f\u0131m\u0131z \u015fehit oldu, 24 vatanda\u015f\u0131m\u0131z yaraland\u0131.PARTNERTaraftarlar ''G\u00f6\u011f\u00fcslerini a\u00e7'' diye tezah\u00fcrat yapm\u0131\u015ft\u0131, taciz skandal\u0131yla ilgili sessizli\u011fini bozdu!\u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Altun'dan Netanyahu'ya 'i\u015fgal' tepkisi'Harekat\u0131n T\u00fcrk ekonomisine y\u0131k\u0131c\u0131 etkisi olmayacak'
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