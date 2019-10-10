DHA - MSB: F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda ba\u015far\u0131yla devam eden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019nda etkisiz hale getirilen toplam PKK\/PYD-YPG\u2019li ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 219 oldu.PARTNERG\u00fczellikleriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan en seksi fenomenlerT\u00dcRSAB Ba\u015fkan\u0131 Dalaman, G\u00f6cek ve Fethiye\u2019deki seyahat acenteleriyle bir araya geldiBilecik\u2019ten \u2019Diyarbak\u0131r Anneleri\u2019ne destek
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