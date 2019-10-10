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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 23:44 | Son Güncelleme

DHA - MSB: Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 219 oldu.

DHA - MSB: Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 219 oldu.

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