DHA: Ege Denizi\u2019nde \u00c7anakkale\u2019nin Ayvac\u0131k il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 02:55\u2019te 4.3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.PARTNERTaraftarlar ''G\u00f6\u011f\u00fcslerini a\u00e7'' diye tezah\u00fcrat yapm\u0131\u015ft\u0131, taciz skandal\u0131yla ilgili sessizli\u011fini bozdu!Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'nda ac\u0131 haber! 1 asker \u015fehit olduSilahlar\u0131n\u0131 b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131lar! \u00c7ok say\u0131da silah ve m\u00fchimmat ele ge\u00e7irildi
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