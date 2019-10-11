Bakan Akar, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.



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