Bakan Akar, "Ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131z faaliyeti in\u015fallah aln\u0131m\u0131z\u0131n ak\u0131yla ba\u015far\u0131yla tamamlayaca\u011f\u0131z. Harekat planlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015fekilde ba\u015far\u0131yla devam ediyor. \u015eu ana kadar 342 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi" dedi.PARTNERG\u00fczellikleriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan en seksi fenomenler'Denizlerin prensi' l\u00fcfer 150 liradan, 100 liraya d\u00fc\u015ft\u00fcT\u00fcrkiye'nin gastronomi haritas\u0131 haz\u0131rlan\u0131yor
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